Коронавирус Для минера моста в Киеве вызвали психпомощь

2020-06-01 17:00 120

Полиция установила личность задержанного и вызвала медиков, в том числе бригаду психиатрической помощи.

У задержанного на мосту метро в Киеве не было бомбы, он использовал муляж, сообщил в понедельник, 1 июня, глава столичной полиции Андрей Крищенко.

"У него был какой-то баллон, к которому шли провода, а в руке - пульт управления. Когда уже подъехали наряды, пообщались с ним, установили его личность - это житель Киево-Святошинского района, город Вишневого, 1988 года рождения. У него есть два мелких административных правонарушения, ничего криминального за ним не было", - сказал он.

По его словам, мужчина был не адекватен во время переговоров, находился в возбужденном состоянии и связных требований не предъявлял. Его удалось отвлечь и задержать.

"Это был муляж, там находилась земля (визуально). Его доставили в райуправление, вызвали медиков, в том числе бригаду психиатрической помощи", - рассказал Крищенко.

Открыто дело по статье о ложном сообщении о минировании.

В спецоперации принимали участие до 300 полицейских и около 100 нацгвардейцев.

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