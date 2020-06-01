Коронавирус "Минирование" моста Метро в Киеве: полиция сообщила подробности

2020-06-01 17:30 96
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Правоохранители открыли уголовное дело о неправдивом сообщении о минировании.

У мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, был муляж взрывчатки, заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Он рассказал подробности инцидента.

"Это был муляж взрывного устройства. В пакете находилась земля, провода, какой-то баллон. Выбухотехники осмотрели, не было там взрывного вещества", - заявил Крищенко.

По его словам, мужчина сам позвонил на 102 и сказал, что находится на мосту Метро и у него есть взрывчатое вещество. Крищенко добавил, что задержанный заявил, что хочет встретится с полицией, но не сказал по телефону своих требований.

"Он не выражал агрессии. Потом выяснилось, что у него в руке был какой-то баллон от которого шли провода. И в руке у него был пульт управления", - заявил глава Киевской полиции.

Крищенко сообщил, что мужчина зарегистрирован в городе Вишневое, он 1988 года рождения. По его словам, у задержанный уже совершал два административных правонарушения. Руководитель полиции Киева отметил, что "ничего криминального за ним не было". При этом он сообщил, что у мужчины "какие-то проблеммы в семейном плане, с родственниками".

Крищенко добавил, что с мужчиной вели переговоры, в которых участвовал психолог. Однако и на мосту требования задержанного "были хаотическими и несвязными". При этом подозреваемый, по словам главы столичной полиции, был в возбужденном состоянии. Задержанному проведут экспертизу на наличие в организме алкоголя или наркотических веществ.

"У него была бессвязная речь, каких-то определенных требований не было, поэтому, когда была возможность, когда его отвлекли, сработало спецподразделение, он был задержан", - сообщил Крищенко.

По его словам, мужчину доставили в районное управление. Правоохрнаители вызвали медиков, в том числе бригаду психиатрической помощи. Крищенко добавил, что уголовное дело открыли по статье о неправдивом сообщении о минировании. Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия.

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