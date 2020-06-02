Коронавирус За сутки в Киеве заразились Covid-19 еще пятеро медиков

2020-06-02 11:42 177

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 28 человек, пятеро из них - медики. Всего за время пандемии подтвердили уже 3 071 случай заражения Covid-19. Выздоровели за сутки в столице, по словам Кличко, 64 человека. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 718 жителей Киева, - сообщает мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Всего за период пандемии - 69 летальных случаев.

Среди заболевших:

11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет

15 мужчин в возрасте от 29 до 80 лет

две девочки, которым два года и пять лет

Также сообщается, что за сутки в больницы города госпитализировали 11 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Днепровском районе - восемь человек.

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