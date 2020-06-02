За сутки в Киеве заразились Covid-19 еще пятеро медиков

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 28 человек, пятеро из них - медики. Всего за время пандемии подтвердили уже 3 071 случай заражения Covid-19. Выздоровели за сутки в столице, по словам Кличко, 64 человека. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 718 жителей Киева, - сообщает мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
Всего за период пандемии - 69 летальных случаев.
Среди заболевших:
Также сообщается, что за сутки в больницы города госпитализировали 11 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Днепровском районе - восемь человек.
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