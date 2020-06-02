Коронавирус За сутки в Киеве заразились Covid-19 еще пятеро медиков

2020-06-02 11:42 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 28 человек, пятеро из них - медики. Всего за время пандемии подтвердили уже 3 071 случай заражения Covid-19. Выздоровели за сутки в столице, по словам Кличко, 64 человека. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 718 жителей Киева, - сообщает мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Всего за период пандемии - 69 летальных случаев.

Среди заболевших:

  • 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет
  • 15 мужчин в возрасте от 29 до 80 лет
  • две девочки, которым два года и пять лет

Также сообщается, что за сутки в больницы города госпитализировали 11 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Днепровском районе - восемь человек.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Covid-19 пришел в Минздрав, выявлен первый зараженный чиновник МОЗ

2020-06-02 13:16 132

Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям

2020-06-02 10:14 237

Первый день автофиксации нарушений ПДД: рекорды скорости и наглости в Киеве

2020-06-02 09:12 348

Выстрелы и собака: у Авакова рассказали, как задерживали киевского "минера"

2020-06-01 21:30 504

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Восемь областей и Киев - Минздрав назвал регионы, где карантин не отменят

2020-06-02 13:44 117

Covid-19 пришел в Минздрав, выявлен первый зараженный чиновник МОЗ

2020-06-02 13:16 132

За сутки в Киеве заразились Covid-19 еще пятеро медиков

2020-06-02 11:42 177

Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям

2020-06-02 10:14 237
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Восемь областей и Киев - Минздрав назвал регионы, где карантин не отменят 2020-06-02 13:44 117
Covid-19 пришел в Минздрав, выявлен первый зараженный чиновник МОЗ 2020-06-02 13:16 132
За сутки в Киеве заразились Covid-19 еще пятеро медиков 2020-06-02 11:42 177
Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям 2020-06-02 10:14 237

Лента

14:11 Из-за дождей быстро поднимается уровень воды в реках, возможны затопления
13:44 Восемь областей и Киев - Минздрав назвал регионы, где карантин не отменят
13:16 Covid-19 пришел в Минздрав, выявлен первый зараженный чиновник МОЗ
12:43 Лукашенко перед выборами поставил задачу особистам не допустить Майдана любой ценой
12:15 Стратегия деоккупации Крыма - как Украина планирует вернуть полуостров
11:42 За сутки в Киеве заразились Covid-19 еще пятеро медиков
11:10 Доллар и евро сегодня подешевели - что происходит с валютой
10:41 Премьер Шмыгаль раскрыл детали трехлетней программы выхода страны из коронакризиса
10:14 Число зараженных COVID в Украине приближается к 25 тысячам - ситуация по областям
09:38 Коррупция в медицине и штрафы для пешеходов - какие проекты Рада рассмотрит сегодня