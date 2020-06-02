Аномальная погода в Украине: весна закончилась, но лето не началось

В течение весны 2020 года среднесуточная температура воздуха в Киеве составила 9,6 градусов тепла. Это на 1,4 градусов выше климатической нормы.
Как сообщили в метеостанции Центральной геофизической обсерватории, минувшая весна была очень контрастной. Если март был выше климатической нормы на 5,8 градусов, то май оказался холоднее на 2,8 градусов.
Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы благодаря очень влажному маю.
В обсерватории также сообщили, что метеорологическое лето в Киеве до сих пор не наступило. Среднестатистически оно начинается 14 мая, а самое позднее - 7 июня в 1990 и 2001 годах.
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