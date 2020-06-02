Коронавирус В Киеве начали ограничивать вход в метрополитен

2020-06-02 17:00 207
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В Киеве из-за роста количества пассажиров ограничивают вход на трех станциях. Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

"675 тысяч пассажиров (в понедельник - ред.). Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения - ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - Академгородок, Житомирская и Черниговская. Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", - рассказала она.

По словам Макогон ограничения на станциях действовали в начале 9 утра.

"Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться", - добавила пресс-секретарь.

Отмечается, что метрополитен открылся, 25 мая, в первый день поезда метро перевезли 310 тысяч пассажиров. Через несколько дней цифра возросла до 540 тысяч, и тогда в метрополитене подчеркивали, что это - треть от обычного пассажиропотока.

Отмечается, что на прошлой неделе станции не ограничивали на вход.

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