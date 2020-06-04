Коронавирус Из-за карантина на пляжи Азовского моря выпустили Нацгвардию

2020-06-04 17:00 375

В Украине усилят патрулирование прибрежных зон вблизи Азовского моря из-за ослабления карантинных ограничений. В частности, будут контролировать пляжи в Мариуполе и некоторых населенных пунктах.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали заведения общественного питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, в таких местах были усилены пешие наряды, а также Автопатруль Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - сказал заместитель командира воинской части 3057 подполковник Сергей Загреба.

Отмечается, что под контролем будут прибрежные зоны в Мариуполе и в курортных населенных пунктах: Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта. Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

В МВД также напомнили гражданам, посещающих водоемы, за нарушение карантина, за которые, в зависимости от дальнейших последствий, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, в Киеве пляжи откроются с 1 июня, но купаться там будет нельзя. Также мы писали, что с 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. Кабмин разрешил возобновить полноценную работу украинским кафе и ресторанам.

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