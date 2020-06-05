Коронавирус Этот витамин способен защитить от коронавируса, но он может вызвать рак

2020-06-05 21:36 291
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За более чем два месяца карантина и сплошных ограничений многие из нас уже изрядно подустали. Причем, есть такое ощущение, что отдохнуть, хотя вроде бы особо и не перетрудился, просто никак не получается. Ответ может быть простым - в организме может банально не хватать витамина. 

Так, ученые из Райсовского университета в Хьюстоне США назвали главные последствия нехватки витамина B12 в организме. Оказалось, что это напрямую влияеют на работу всего организма.

Оказалось, что дефицит В12 ведет к развитию хронической усталости, жуткого стресса, бессонницы, малокровия и даже шизофрении.

В ходе эксперимента было обнаружено, что пища с высоким содержанием витамина В12 резко повышала стойкость испытуемых животных к стрессовым факторам и патогенам. Напомним, одним из таких патогенов сегодня является коронавирус, стремительно захватывающий весь мир.

При этом недостаток витамина, напротив, ослаблял иммунитет и приводил к накоплению токсичных продуктов распада некоторых аминокислот.

При этом важно во всем знать меру, поскольку переизбыток данного витамина может ускорить мутации на клеточном уровне и стать причиной онкологических болезней.

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