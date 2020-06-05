Коронавирус Сегодня начался новый этап карантина - какие ограничения и запреты отменены

2020-06-05 20:33 267
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В Украине с 5 июня ослабляются карантинные ограничения. В силу вступает постановление правительства О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая 2020 года № 392.

Снятие ограничений касается тех областей, где благоприятная ситуация с коронавирусом. В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе по показателям для смягчения мер в течение трех дней подряд, ослабление некоторых карантинных ограничений будет отменено.

Так, согласно документу с 5 июня разрешено следующее:

  • Кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мер
  • Людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции
  • Проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м
  • Проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме
  • Возобновление полетов по Украине.

Кроме того, в постановлении предусмотрено возобновление международного авиасообщения с 15 июня. 

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