Сегодня начался новый этап карантина - какие ограничения и запреты отменены

В Украине с 5 июня ослабляются карантинные ограничения. В силу вступает постановление правительства О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая 2020 года № 392.
Снятие ограничений касается тех областей, где благоприятная ситуация с коронавирусом. В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе по показателям для смягчения мер в течение трех дней подряд, ослабление некоторых карантинных ограничений будет отменено.
Так, согласно документу с 5 июня разрешено следующее:
Кроме того, в постановлении предусмотрено возобновление международного авиасообщения с 15 июня.
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