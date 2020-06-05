Коронавирус В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

2020-06-05 13:44 102

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса скончалось рекордное количество пациентов, рассказал в пятницу, 5 июня, мэр Виталий Кличко. Всего в столице умерли уже 73 человека.

За сутки коронавирус выявили у 82 человек, среди них 14 медиков.

"Умерли от коронавируса, такой цифры у нас еще не было, четыре человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки", - отметил Кличко.

В целом с начала эпидемии в Киеве подтверждено 3 292 случая, выздоровели 876 человек (27 за сутки). Также Кличко рассказал, что коронавирус нашли у директора одной из школ на Никольской Борщаговке.

"Вчера в Департамент образования поступила информация о подтвержденный случай заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу. В этой школе работают больше 120 учителей, руководителей кружков и технических работников", - рассказал он.

По его словам, накануне директор посещала департамент, общалась с руководителями еще шести школ.

В трех из них собираются проводить внешнее независимое оценивание. Поэтому туда направили инспекцию Госпродпотребслужбы и управления образования для установления контактных лиц.

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