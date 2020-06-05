Коронавирус Из-за вспышки коронавируса Кличко пригрозил снова закрыть общественный транспорт

2020-06-05 16:31 249
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Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом Киев пока не будет переходить к новому этапу ослабления карантина. В частности, возобновить работу не разрешат ресторанам и бассейнам.

"Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления", - сообщил  мэр столицы Виталий Кличко.

"Я понимаю бизнес, я понимаю что ему надо работать - но я не хочу возвращение к карантину!", - добавил он.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о работе ресторанов и бассейнов на следующей неделе.

Также Кличко пригрозил закрытием общественного транспорта, если пассажиры не будут придерживаться мер безопастности.

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