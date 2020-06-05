Украина Раскрыта еще одна масштабная "схема" разворовывания денег в медицине

2020-06-05 18:32 162

Полиция разоблачила месштабную "схему" присвоения денег, в которой были задействованы должностные лица одного из министерств и областных администраций. Деньги выделялись на строительство амбулаторий.

"В ходе мониторинга публичных закупок по строительству амбулаторий в сельской местности сотрудники Национальной полиции обратили внимание на то, что победителями тендеров ставали одни и те же коммерческие структуры. По результатам конкурсных торгов между областными администрациями и структурами был заключен договор на общую сумму более 382 млн грн", - сообщает пресс-служба МВД.

Строительные работы должны были проводиться на территории Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областей. Для проведения этих работ государство выделило местным бюджетам средства в виде субвенций.

Во время досудебного расследования следователи установили, что к организации преступной "схемы" по присвоению государственных средств причастны должностные лица одного из министерств, структурных подразделений областных государственных администраций и "свои" коммерческие структуры - победители публичных закупок. На основании официальных документов о выполнении строительных работ на счета "своих" коммерческих структур перечислялись средства. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участниками преступной "схемы".

Оперативники провели обыски на территории шести областей. После проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос сообщения о подозрении. Открыто уголовное производство.

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