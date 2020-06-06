Коронавирус Уже более 5 тысяч украинских медиков подхватили коронавирус

2020-06-06 13:00 255
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Всего с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 5016 медработников.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Детали: Он сообщил, что за минувшие сутки из 550 новых случаев коронавируса 44 обнаружили у детей и 53 – у медработников. 142 человека госпитализированы.

Всего с начала пандемии из 26 514 больных – 1903 ребенка и 5016 медработников.

Степанов также сообщил, что за сутки в целом осуществлено 17739 тестирований, из них 10983 методом ПЦР, а также 6756 ИФА-тестов.

Что предшествовало: В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 случаев коронавируса, 15 летальных случаев и 440 выздоровлений.

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