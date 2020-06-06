Украина От 11° до 32° тепла: синоптики дали прогноз на выходные

2020-06-06 14:00 222

В Украине на выходных ожидается сухая погода, лишь в западных областях временами дожди, местами с грозами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

“В последующие трое суток в западных областях временами дожди, местами грозы, отдельные порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 20-26°. На остальной территории ожидается сухая погода, лишь днем 6 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 11-16°, днем 24-29°, 7-8 июня в восточных, южных и центральных областях местами 30-32°”, — сообщают в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в столице на выходных ожидается погода без осадков, лишь 6 июня во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет преобладать южного направления, умеренных скоростей. Ночные минимумы температуры составят 14-16° тепла, днем воздух прогреется до 26-28°.

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