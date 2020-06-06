Украина От 11° до 32° тепла: синоптики дали прогноз на выходные

2020-06-06 14:00 222
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Украине на выходных ожидается сухая погода, лишь в западных областях временами дожди, местами с грозами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

“В последующие трое суток в западных областях временами дожди, местами грозы, отдельные порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 20-26°. На остальной территории ожидается сухая погода, лишь днем 6 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 11-16°, днем 24-29°, 7-8 июня в восточных, южных и центральных областях местами 30-32°”, — сообщают в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в столице на выходных ожидается погода без осадков, лишь 6 июня во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет преобладать южного направления, умеренных скоростей. Ночные минимумы температуры составят 14-16° тепла, днем воздух прогреется до 26-28°.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко

2020-06-06 15:00 342

КАРТА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: ожидаются грозовые дожди и потепление

2020-06-05 15:03 765

Аномальная погода в Украине: весна закончилась, но лето не началось

2020-06-03 13:42 549

Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду

2020-06-02 15:46 1533

Еще новости в разделе "Украина"

От 11° до 32° тепла: синоптики дали прогноз на выходные

2020-06-06 14:00 222

Нацбанк показал, как изменится курс валют после выходных

2020-06-06 11:30 324

Выходные на Троицу. Как работают банки, почта и Новая почта

2020-06-06 10:00 327

Раскрыта еще одна масштабная "схема" разворовывания денег в медицине

2020-06-05 18:32 666
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

От 11° до 32° тепла: синоптики дали прогноз на выходные 2020-06-06 14:00 222
Нацбанк показал, как изменится курс валют после выходных 2020-06-06 11:30 324
Выходные на Троицу. Как работают банки, почта и Новая почта 2020-06-06 10:00 327
Раскрыта еще одна масштабная "схема" разворовывания денег в медицине 2020-06-05 18:32 666

Лента

видео 15:00 Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко
14:30 В США молнией разорвало самый большой флаг в стране
14:00 От 11° до 32° тепла: синоптики дали прогноз на выходные
13:30 Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцины от коронавируса
13:00 Уже более 5 тысяч украинских медиков подхватили коронавирус
12:30 Украинцы смогут посещать Грецию с июля: озвучено условие
12:00 Роналду стал первым футболистом-миллиардером
11:30 Нацбанк показал, как изменится курс валют после выходных
11:00 ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок
10:30 Прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи