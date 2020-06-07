Коронавирус Резкий откат: названы области в Украине, где усилили карантин из-за коронавируса

2020-06-07 13:30 1932

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в двух областях усилили карантинные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

Волынская и Донецкая области отменили мероприятия по ослаблению карантина.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении", - говорится в сообщении.

В частности, в регионах закрыты детские сады, гостиницы, а также запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. Кроме того, в Донецкой области остановили междугороднее автобусное сообщение.

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