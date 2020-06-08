Украина Просроченные штрафы. Как не платить дважды за одно и то же нарушение

2020-06-08 18:30 318



Каждый пятый в реестре должников просрочил оплату штрафа за нарушение ПДД

Штраф, который вы оплатили не вовремя, — это одна из самых распространенных причин для попадания в реестр должников. Согласно данным сервиса Опендатабот, сейчас в реестре миллион таких случаев. Это почти 20% от всех имеющихся в реестре.

А если вы уже попадали в реестр должников, то вам могут отказать в выдаче кредита, запретить открывать счет в банке или же не выпустить за границу. Но даже оплаченный вовремя штраф не является залогом спокойной жизни – в базу МВД он может так и не попасть и со временем придется либо везти квитанцию лично (если она сохранилась), либо платить тот же штраф еще раз.

Особенно актуальным вопрос стал после запуска автофиксации нарушений на дорогах. Только за первые дни июня нарушений в систему попали десятки тысяч. И это только в Киеве и на областных трассах. Как быть уверенным, что штраф точно оплачен, UBR.ua рассказал основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров.

Насколько актуальна сегодня в Украине проблема просроченных штрафов?

Согласно данным Патрульной полиции, в 2019 году штрафов было выписано на сумму 500 млн грн. Около 40% из них не было уплачено вовремя. Это уменьшает поступления в бюджет и создает большую нагрузку на исполнительные органы, которая с каждым годом растет. С другой стороны, и для водителей это головная боль.

Люди забывают про свои штрафы, постановления теряются, либо при оплате допускаются ошибки. Поэтому многим приходится платить удвоенные суммы, и это еще самый легкий вариант. В определенный момент человек может обнаружить, что на его счета в банке и имущество наложен арест, его не выпускают за границу и так далее.

Думаю, что ситуация будет усугубляться в связи с началом работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД, когда водителям станут приходить постановления по почте.

Как выйти из этого замкнутого круга проблем?

Сделать так, чтобы водитель получал актуальную информацию о всех имеющихся у него непогашенных штрафах и максимально автоматизировать процедуру контроля и оплаты с помощью IT.

На самом деле мало кто хочет стать злостным неплательщиком. И многие водители, действительно, оплачивают свои штрафы в течение 15 дней после получения постановления о нарушении. Но заплатил – не значит погасил.

Процесс оплаты не простой, и можно легко допустить ошибку в каком-то месте. А человек будет уверен, что у него все в порядке. До недавнего времени для того, чтобы проверить наличие у себя штрафов в базе данных Нацполиции, нужно было лично явиться в управление.

Естественно, мало кто станет регулярно это делать. Но с апреля 2020 года МВД начало предоставлять онлайн-доступ к своему реестру, и узнать о своих штрафах теперь можно с помощью специализированного приложения. Для многих водителей — это стало прямо-таки встречей с реальностью.

Например, некоторые наши пользователи, увидевшие у себя непогашенные штрафы, звонят в службу поддержки: "У вас в программе ошибка! Я все оплатил!". Начинаем разбираться. Оказывается, да, платеж был сделан, но не дошел до полиции.

Как действовать, если вы уже попали в ситуацию, когда вы оплатили штраф, но он остался не погашенным?

Существует несколько основных кейсов:

Штраф оплачен в срок, но при оплате неправильно введены реквизиты или данные. Или же по какой-то причине было некорректно сформировано назначение платежа, из-за чего при считывании информации об уплате из Госказначейства не произошло объединение платежа с постановлением в реестре.

Нужно брать квитанцию об оплате и в отделе административной практики Управления патрульной полиции попробовать исправить ситуацию. В каких-то случаях это удается легко. В других приходится заплатить повторно, а потом отдельно заниматься возвратом неправильно ушедших средств.

Оплата произошла вроде бы в срок, но в последние дни. Поскольку на транзакцию отведено до 3-х банковских дней, деньги могут прийти с опозданием. В результате штраф передали в Государственную исполнительную службу, где его размер удвоился.

Первая проплата не пропала. Но придется доплатить пеню и издержки производства в ГИС.

Из-за просрочки штраф пришлось оплачивать через исполнительную службу, которая не всегда отправляет информацию об оплате в управление патрульной полиции. В итоге штраф остается висеть на вас неопределенное время.

Все-таки лучше, чтобы в реестре полиции у вас все было чисто. Поэтому стоит самому обратиться в управление полиции с документами об оплате в ГИС, чтобы инспектор закрыл штраф у себя в реестре тоже. Такая же история с решениями судов. Лучше отвезти в патрульную полицию и закрыть в базе штраф.

Бывает, что штрафы дублируются по техническим причинам – из-за плохой интернет-связи патрульный может нажать на кнопку два раза.

Платить дважды, конечно, не нужно. Если приехать в полицию с постановлением о нарушении ПДД и квитанцией об оплате, лишний штраф удалят. Дата, место события и время позволяют легко идентифицировать ошибку.

Чтобы быть спокойным, нужно все-таки взять квитанцию об оплате и поехать показать ее в полицию, при этом выстоять очередь и тогда вопрос уж точно будет закрыт?

Да, это единственный надежный способ.

А что делать, если, например, квитанцию потерял, а штраф какой-то древний висит?

Вспоминать банк, где была оплата и брать дубликат квитанции.

А что с сроками взыскания? Действует ли тут правило того, что если за определенное время не взыскали штраф, то потом уже не имеют право, поскольку прошли сроки исковой давности?

Общий срок - 3 года. Но он может прерываться, когда исполнитель останавливает исполнительное производство. Но нет гарантии того, что через три года претензий у государства не будет.

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