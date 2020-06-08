Коронавирус 7 признаков, что человек мог переболеть коронавирусом до пандемии

2020-06-08 19:00 579
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Коронавирус распространялся задолго до того, как была объявлена пандемия.

Современные данные подтверждают, что коронавирус был задолго до того, как мы поняли это. Многие из симптомов коронавируса пересекаются с другими заболеваниями и состояниями здоровья. Так что вполне возможно, что у вас уже был он.

WomanEL решил рассказать о заболеваниях, которые, как вы думали, были у вас, но возможно, на самом деле были коронавирусом:

Инфекция верхних дыхательных путей

Продолжительная инфекция верхних дыхательных путей в начале этой зимы могла быть COVID-19. Симптомы включали боль в горле и общее недомогание.

Боли в горле

Стрептококковое воспаление горла – это бактериальная инфекция, которая может вызывать у вас ощущение царапин и воспаления в горле. Это также симптом коронавируса.

Грипп

Многие из нас отказываются идти к врачу, когда подозревают, что у них грипп. Особенно если симптомы поддаются лечению. В любом случае это мог быть COVID-19.

Пищевое отравление

Тошнота, рвота и диарея – все это явные признаки того, что у вас пищевое отравление или желудочный грипп. Но они также являются тремя основными симптомами коронавируса.

Если вы страдали от проблем с пищеварением в течение последних нескольких месяцев – и не могли связать это с едой – возможно, вы действительно боролись с COVID-19.

Конъюнктивит

Если у вас был он в течение зимы, есть вероятность, что это был симптом коронавируса.

Мононуклеоз

«Болезнь поцелуев» имеет много общих симптомов с COVID-19 – усталость, лихорадка, сыпь и опухшие железы. Их можно было легко спутать.

Пневмония

Возможно, доктор даже поставил вам диагноз пневмонии. Есть большая вероятность того, что тяжелая болезнь в январе или феврале могла быть коронавирусом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Приметы на Троицу: что можно и нельзя делать 7 июня 2020

2020-06-07 10:00 9981

Количество безработных США превышает численность населения Украины

2020-06-05 15:12 2166

Протесты в США: погибший Джордж Флойд болел коронавирусом

2020-06-04 19:30 825

Пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, но смертность растет

2020-06-03 20:31 807

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом

2020-06-08 22:00 312

Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

2020-06-08 21:30 240

В Украине планируют возобновить работу базы отдыха

2020-06-08 21:00 231

"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок

2020-06-08 20:00 282
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом 2020-06-08 22:00 312
Названа дата открытия КПВВ на Донбассе 2020-06-08 21:30 240
В Украине планируют возобновить работу базы отдыха 2020-06-08 21:00 231
"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок 2020-06-08 20:00 282

Лента

22:00 Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом
21:30 Названа дата открытия КПВВ на Донбассе
21:00 В Украине планируют возобновить работу базы отдыха
20:30 Илон Маск назвал главной целью его компании полеты на Луну и Марс
20:00 "Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок
19:30 Курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен..."
19:00 7 признаков, что человек мог переболеть коронавирусом до пандемии
18:30 Просроченные штрафы. Как не платить дважды за одно и то же нарушение
18:00 Жарче, чем в Египте: температура в Украине может подскочить до +40
17:30 Под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада