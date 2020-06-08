Коронавирус 7 признаков, что человек мог переболеть коронавирусом до пандемии

2020-06-08 19:00 579

Коронавирус распространялся задолго до того, как была объявлена пандемия.

Современные данные подтверждают, что коронавирус был задолго до того, как мы поняли это. Многие из симптомов коронавируса пересекаются с другими заболеваниями и состояниями здоровья. Так что вполне возможно, что у вас уже был он.

WomanEL решил рассказать о заболеваниях, которые, как вы думали, были у вас, но возможно, на самом деле были коронавирусом:

Инфекция верхних дыхательных путей

Продолжительная инфекция верхних дыхательных путей в начале этой зимы могла быть COVID-19. Симптомы включали боль в горле и общее недомогание.

Боли в горле

Стрептококковое воспаление горла – это бактериальная инфекция, которая может вызывать у вас ощущение царапин и воспаления в горле. Это также симптом коронавируса.

Грипп

Многие из нас отказываются идти к врачу, когда подозревают, что у них грипп. Особенно если симптомы поддаются лечению. В любом случае это мог быть COVID-19.

Пищевое отравление

Тошнота, рвота и диарея – все это явные признаки того, что у вас пищевое отравление или желудочный грипп. Но они также являются тремя основными симптомами коронавируса.

Если вы страдали от проблем с пищеварением в течение последних нескольких месяцев – и не могли связать это с едой – возможно, вы действительно боролись с COVID-19.

Конъюнктивит

Если у вас был он в течение зимы, есть вероятность, что это был симптом коронавируса.

Мононуклеоз

«Болезнь поцелуев» имеет много общих симптомов с COVID-19 – усталость, лихорадка, сыпь и опухшие железы. Их можно было легко спутать.

Пневмония

Возможно, доктор даже поставил вам диагноз пневмонии. Есть большая вероятность того, что тяжелая болезнь в январе или феврале могла быть коронавирусом.

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