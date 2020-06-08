Коронавирус распространялся задолго до того, как была объявлена пандемия.
Современные данные подтверждают, что коронавирус был задолго до того, как мы поняли это. Многие из симптомов коронавируса пересекаются с другими заболеваниями и состояниями здоровья. Так что вполне возможно, что у вас уже был он.
WomanEL решил рассказать о заболеваниях, которые, как вы думали, были у вас, но возможно, на самом деле были коронавирусом:
Инфекция верхних дыхательных путей
Продолжительная инфекция верхних дыхательных путей в начале этой зимы могла быть COVID-19. Симптомы включали боль в горле и общее недомогание.
Боли в горле
Стрептококковое воспаление горла – это бактериальная инфекция, которая может вызывать у вас ощущение царапин и воспаления в горле. Это также симптом коронавируса.
Грипп
Многие из нас отказываются идти к врачу, когда подозревают, что у них грипп. Особенно если симптомы поддаются лечению. В любом случае это мог быть COVID-19.
Пищевое отравление
Тошнота, рвота и диарея – все это явные признаки того, что у вас пищевое отравление или желудочный грипп. Но они также являются тремя основными симптомами коронавируса.
Если вы страдали от проблем с пищеварением в течение последних нескольких месяцев – и не могли связать это с едой – возможно, вы действительно боролись с COVID-19.
Конъюнктивит
Если у вас был он в течение зимы, есть вероятность, что это был симптом коронавируса.
Мононуклеоз
«Болезнь поцелуев» имеет много общих симптомов с COVID-19 – усталость, лихорадка, сыпь и опухшие железы. Их можно было легко спутать.
Пневмония
Возможно, доктор даже поставил вам диагноз пневмонии. Есть большая вероятность того, что тяжелая болезнь в январе или феврале могла быть коронавирусом.
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