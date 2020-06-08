Украина Сегодня на Донбассе откроют пункты въезда и выезда, но обсервация обязательна

2020-06-10 08:11 258

На Донбассе пункты въезда и выезда откроются уже с 10 июня в рамках ослабления карантинных мер. Об этом заявил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ОС Игорь Лизогуб в эфире канала Украина 24.

Напомним, согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение Дій вдома или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - сказал Лизогуб.

В случае отказа от обсервации, эта информация будет сообщаться Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям.

Ранее КПВВ на Донбассе были переведены на летний режим. С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил работают с 06:00 до 20:00.

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