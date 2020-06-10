Коронавирус HBO удалила из каталога культовый фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем

2020-06-10 15:46 273
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Стриминговая платформа HBO Max, которая запустилась в мае, приняла решение убрать из каталога фильм Виктора Флеминга "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем, а также на фоне протестов в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Причиной также стала колонка Джона Ридли, сценариста "12 лет рабства" в Los Angeles Times. Он призвал руководство HBO Max удалить работу Флеминга с платформы, поскольку у картины есть "уникальная проблема".

В частности, фильм облагораживает рабство и притеснение по расовому признаку.

"Дело не только в "неадекватности" репрезентации. Этот фильм прославляет довоенный Юг и, когда не игнорирует ужасы рабства, то предлагает болезненно стереотипное изображение цветных людей", — заявил Джон Ридли.

В HBO признали, что "Унесенные ветром" — продукт своего времени, поэтому изображает некоторые расовые и этнические предрассудки, которые существовали в американском обществе, сообщает The Hollywood Reporter

"Эти вещи были неверны и тогда, и сегодня, поэтому мы решили, что поддерживать этот фильм на платформе без объяснения причин или дисклеймеров было бы безответственно", - отметили в НВО.

Отмечается, что фильм будет возвращен на платформу при условии, что в нем появятся примечания относительно содержащихся в нем "противоречивых тем".

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