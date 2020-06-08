Политика Массовые протесты в США снова обрушили рейтинг Трампа

2020-06-08 15:46 156
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В США подавляющее число избирателей, согласно новым опросам, считает, что ситуация в стране вышла из-под контроля, а экс-вице-президента США Джо Байдена тем, кто может это исправить.

По данным Forbes, опрос тысячи зарегистрированных избирателей, проведенный Wall Street Journal и NBC News, показал, что 80% избирателей считают, что страна "вышла из-под контроля". В то же время 15% говорят, что все "под контролем".

Джо Байден опережает Дональда Трампа на 7 баллов, где у первого 49%, а у второго - 42%. Демократы контролируют Конгресс с разрывом в 11 пунктов: 51% против 40%. 

Байден опережает Трампа со значительным отрывом и в таких вопросах, как решение проблем афроамериканцев, латиноамериканцев, вопросов здравоохранения и объединения страны. В этих вопросах Байден лидирует с отрывом два к одному.

Напомним, 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда задержала полиция по подозрению в том, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивыми деньгами. Один из полицейских повалил задержанного на землю и коленом прижал его шею к асфальту. Мужчина в течение нескольких минут просил его отпустить и утверждал, что не может дышать. Ему вызвали скорую, но Флойд умер в больнице, так и не придя в сознание. Смерть наступила в результате "механической асфиксии".

После этого во многих крупных городах США начались протесты и демонстрации. Они не прекратились даже после увольнения всех четырех полицейских, причастных к задержанию, и ареста того полицейского, который давил на горло Флойда.

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