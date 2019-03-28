Мир видео HBO назвал дату выхода документального фильма "Игра престолов: последние часы"

2019-03-28 15:14 204

Как сообщает The Hollywood Reporter, премьера документального фильма "Игра престолов: последние часы" выйдет на HBO 26 мая, спустя неделю после выхода финального эпизода сериала "Игра престолов".

Картина расскажет о создании последнего сезона популярного телешоу.

Режиссером документального фильма выступил Джини Финлэй, который находился на съемочной площадке "Игры престолов" в течение года.

Напомним, премьера финального сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля этого года. Из-за мер предосторожности и во избежание утечки канал HBO решил не показывать восьмой сезон критикам до официальной премьеры.

На сегодня уже опубликован первый трейлер восьмого сезона "Игры престолов". Кроме того, доступна галерея портретов всех ключевых персонажей финальной части телесаги.

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