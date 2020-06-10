Коронавирус Киевлянам пояснили, где есть риск подхватить COVID

2020-06-10 17:30 225

Около 34% заражений коронавирусом происходят в общественном транспорте, заверил городской голова Виталий Кличко.



Больше всего заражений коронавирусом происходят в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге в Киеве в среду, 10 июня.

Городской голова призвал соблюдать меры безопасности жителей столицы, несмотря на ослабдения карантина.



"Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходят в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку", - сказал Кличко.



Он напомнил, что соблюдение норм безопасности в общественном транспорте контролирует патрульная полиция.



"Сегодня правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров. И штраф за нарушение может быть от 17 тыс. до 34 тыс. грн. За коммерческий транспорт отвечают владельцы маршруток, контролирует соблюдение норм в нем полиция. С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности", - отметил мэр.



Что касается коммунального наземного транспорта, то, по словам городского головы, полиции помогает контролировать выполнение требований безопасности муниципальная стража. Трижды в сутки происходит дезинфекция подвижного состава.



Напомним, в больницах Киева находятся 223 пациента с коронавирусом, что является рекордом за время пандемии.

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