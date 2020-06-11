Коронавирус В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы

2020-06-11 09:42 54
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Эпидситуация в столице Украины слова усложняется, коронавирусная инфекция продолжает быстро распространяться.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице значительно возросло число  подтвержденных случаев заражение коронавирусом. За минувшие сутки инфицированных стало 91 человека больше. Четверо больных умерли. Всего 3671 зараженный. 

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных. Такая нагрузка на больницы будет максимальной.

Больше всего случаев заражения в течение минувших суток обнаружили в Шевченковском (24), Соломенском (12), Святошинском (12) и Днепровском (10) районах.

За минувшие сутки в Киеве заболели:

  • 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
  • 28 мужчин от 18 до 85 лет
  • 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте 3 до 7 лет.

В больницы столицы доставлены 10 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя столицы. За период пандемии от коронавируса умерли 80 человек.

 

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