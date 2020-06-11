Коронавирус В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

2020-06-11 19:00 144

По состоянию на четверг, 11 июня, в Украине восемь областей и Киев не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют начать ослабление карантина. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, в этих регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом. Речь идет о Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой области. В указанных регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - сообщили в Минздраве.

Стоит отметить, что для ослабления регион должен соответствовать трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

загруженность мест в больницах должно быть менее 50%;

проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

В Минздраве подчеркнули, что по сравнению со вчерашним днем, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.

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