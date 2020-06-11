Коронавирус В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

2020-06-11 19:00 144
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

По состоянию на четверг, 11 июня, в Украине восемь областей и Киев не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют начать ослабление карантина. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, в этих регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом. Речь идет о Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой области. В указанных регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - сообщили в Минздраве.

Стоит отметить, что для ослабления регион должен соответствовать трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
загруженность мест в больницах должно быть менее 50%;
проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

В Минздраве подчеркнули, что по сравнению со вчерашним днем, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шмыгаль назвал условие для усиления карантина

2020-06-11 16:30 213

В МВФ признали, что риски новой программы кредитования Украины очень велики

2020-06-11 13:42 354

Кому и почему придется вернуть полученные за время карантина пособия

2020-06-11 12:15 396

В Украине установлен антирекорд по числу зараженных COVID-19 - ситуация по областям

2020-06-11 11:43 462

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование

2020-06-11 20:00 33

Шмыгаль назвал условие своей отставки

2020-06-11 19:30 93

В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

2020-06-11 19:00 144

Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы

2020-06-11 18:30 159
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование 2020-06-11 20:00 33
Шмыгаль назвал условие своей отставки 2020-06-11 19:30 93
В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина 2020-06-11 19:00 144
Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы 2020-06-11 18:30 159

Лента

20:00 Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование
19:30 Шмыгаль назвал условие своей отставки
19:00 В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина
18:30 Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы
18:00 Дополнительные выплаты: украинцам сообщили хорошую новость, кто получит долгожданную прибавку
17:30 ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
17:00 Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано
16:30 Шмыгаль назвал условие для усиления карантина
15:46 Пил кофе с Зеленским: Замглавы МОЗ Ляшко оштрафован на 17 тыс за нарушение карантина
15:12 Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля