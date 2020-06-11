Коронавирус Киеву поставили условия для разрешения въезда украинцев в Евросоюз

2020-06-11 22:00 117

Европейская комиссия в выпущенных ею рекомендациях перечислила критерии, которым должны соответствовать невходящие в ЕС страны, чтобы их гражданам разрешили въезд в Евросоюз. Эти условия касаются и Украины.

Об этом пишет информационный сайт о Шенгенских визах со ссылкой на рекомендации Еврокомиссии.

В рекомендациях отмечается, что список стран,для которых снимут ограничения на поездки, государства - члены ЕС составят совместно. Объективными критериями для определения таких стран будут состояние здоровья граждан и возможность применять меры сдерживания во время поездок (например, соблюдение дистанцирования на протяжении всего путешествия). Кроме того, в ЕС учтут и использование третьей страны для транзита путешественниками из стран, которые не соответствуют критериям. Также будут браться во внимание данные ВОЗ и соображения взаимности.

"Многие третьи страны также ввели ограничения на путешествия для граждан ЕС. В целях равного отношения третье государство должно снять ограничения на въезд из Евросоююза. Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающие в Европейском Союзе, и члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки - независимо от того, возвращаются они домой или нет", - сказано в рекомендациях.

Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. Ей следует открыть границы, чтобы получить ответный шаг со стороны ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что ограничения на поездки сначала снимут для третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.

Главными критериями в этом контексте будут:

количество новых инфекций на 100 000 населения;

тенденция к росту числа новых заражений;

общие действия страны в условиях эпидемии, включая тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.

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