У Кличко сообщили, что карантин в Киеве будет значительно усилен

Сегодня в Киеве штаб по чрезвычайным ситуациям планирует усилить карантинные меры.
Как сообщил советник мэра столицы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24, на сегодняшний день Киев находится посредине между желтым и черным сценарием.
"Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего", - добавил он.
Советник Кличко отметил, что Киев не готов к следующим этапам ослабления карантина, которые были запланированы на 5 и 10 июня.
"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине", - сказал Бондаренко.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине могут усилить карантин, если количество инфицированных коронавирусом будет критически увеличиваться в 10 и более областях.
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