Коронавирус Стало известно, сколько украинцев ежедневно заражаются COVID-19 в ресторанах и кафе

2020-06-12 16:29 240
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В Украине регулярно проводятся рейды по заведениям общепита с проверкой соблюдения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Ежедневно выявляются десятки нарушений. 

"Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушение карантинных мероприятий в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в городе Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность поражения и заболевания людей", – заявил глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает Громадське.

В каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами при участии районных администраций, управления благоустройства и муниципальной охраны, Госпродпотребслужбы.

"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая неснижение заболеваемости в общем в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", – говорит Рубан.

Напомним, ранее в Киеве зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса, связанных с заведениями общественного питания.

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