Коронавирус У Елены Зеленской диагностировали коронавирус

2020-06-12 15:50 219
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

У президента и детей тесты заболевание не обнаружили.

Первая леди Елена Зеленская получила положительный результат на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание протекает бессимптомно, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолировано от других членов семьи. Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

"Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдала правила карантина и рекомендации Минздрава, а также, согласно с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на коронавирус. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были негативными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, где и как произошло заражение, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сообщили о потенциальной опасности.

О заболевании первая леди также рассказала в Instagram.

"Неожиданная новость. Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила - маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолировано от других", - отметила Елена Зеленская.

Она призвала украинцев соблюдать меры безопасности и носить маски, чтобы обезопасить близких.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел заболеть COVID-19, чтобы "людям было легче". "Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу".

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ЕС не отменят масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid

2020-06-12 12:16 534

Врач: Кондиционеры могут разносить коронавирус

2020-06-10 16:30 516

Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса

2020-06-09 14:10 735

В ЕС есть первая страна, которая официально признала завершение пандемии

2020-06-03 14:15 630

Еще новости в разделе "Коронавирус"

COVID на курортах: Составлен рейтинг стран по уровню инфекционной безопасности для туристов

2020-06-12 18:28 69

Стало известно, сколько украинцев ежедневно заражаются COVID-19 в ресторанах и кафе

2020-06-12 16:29 240

У Елены Зеленской диагностировали коронавирус

2020-06-12 15:50 219

В ЕС не отменят масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid

2020-06-12 12:16 534
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

COVID на курортах: Составлен рейтинг стран по уровню инфекционной безопасности для туристов 2020-06-12 18:28 69
Стало известно, сколько украинцев ежедневно заражаются COVID-19 в ресторанах и кафе 2020-06-12 16:29 240
У Елены Зеленской диагностировали коронавирус 2020-06-12 15:50 219
В ЕС не отменят масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid 2020-06-12 12:16 534

Лента

18:28 COVID на курортах: Составлен рейтинг стран по уровню инфекционной безопасности для туристов
17:32 Microsoft, Amazon и IBM отказались продать полиции технологию распознавания лиц
16:29 Стало известно, сколько украинцев ежедневно заражаются COVID-19 в ресторанах и кафе
16:15 МВФ прогнозирует курс доллара на уровне 30 гривен
15:50 У Елены Зеленской диагностировали коронавирус
15:37 Сегодня после карантина возобновляется чемпионат Италии - расписание матчей
14:46 МИД Украины пытается сгладить дипскандал с Грузией из-за Саакашвили
фото 14:12 Невероятная яхта основателя Microsoft выставлена на продажу за 295 миллионов евро
13:43 ЦИК утвердил новые правила выборов - число избирателей выросло на миллион
13:15 Китай создает свою первую спутниковую группировку на орбите Земли