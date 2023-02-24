В Украину прорвался новый штамм коронавируса "Кракен" - подтверждены случаи уже в четырех областях

Новий підвид коронавірусу «Кракен» (Omicron XBB.1.5) вже підтвердили у 4 областях України.
В ЦГЗ застерегли, що хоча сам по собі Omicron і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше.
Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу ще в трьох областях, повідомили у ЦГЗ.
Випадки зафіксовано в Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях.