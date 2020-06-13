Украина Тропическая жара и еще больше гроз: синоптики дали свежий прогноз по Украине

2020-06-13 13:30 327
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В субботу, 13 июня, в Украине будет жарко, а в большинстве областей пройдут грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Без осадков будет лишь на востоке страны. Все остальные территории охватят грозы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

На западе температура воздуха составит +23...+28 градусов за Цельсием. На юге будет +22...+28 градусов. В центральной Украине обещают 29-33 градусов тепла. На севере ожидается +30...+33. А на востоке +30...+35 градусов за Цельсием. Лишь в Запорожской области немного ниже - 27-29 градусов выше нуля.

В Киеве 13 июня синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха +30...+32 градуса.

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