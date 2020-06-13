Коронавирус Прирост COVID-19 объясняют несоблюдением карантина

2020-06-13 12:10 108
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Сегодня на заседании Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут решать, как реагировать на ухудшение ситуации.

В Минздраве считают, что причиной рекордного прироста заболеваемости коронавирусом является несоблюдение украинцам карантина. Такую версию высказал в субботу, 13 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина", - говорит министр.

Он уверен, что причина роста не только в увеличении тестирования. "Есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни", - отметил Степанов.

Он отметил ухудшение ситуации с коронавирусом во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Степанов также сообщил о росте количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных лиц.

"За прошедшие сутки у нас заболело 753, из них 124 медработника, и дети не заболели за прошедшие сутки. Это новый антирекорд, что есть в Украине по количеству больных", - сообщил Степанов.

Так, были госпитализированы 169 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев, при этом выздоровели 409 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 30 506 человек, из них 2 244 ребенка и 5 446 медработников. В общем выздоровели 13 976 человек, а летальных случаев 880.

За минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.

Министр добавил, что в сегодня состоится заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения.

Ранее Степанов заявлял, что Минздрав будет предлагать срочные решения в связи с обострением ситуации с COVID-19.

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