За сутки выздоровели от коронавируса 106 человек. Это в шесть раз меньше тех, кто заразился.
В Украине за минувшие сутки, 13 июня, выявили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось в субботу, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в воскресенье, 14 июня.
Всего с начала пандемии заразились 31 154 украинца. Также за минувшие сутки зафиксировали девять летальных случаев (вчера их было 10). Общее число жертв достигло 889.
При этом за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 106 человек – в шесть раз меньше тех, кто заразился. Вчера сообщалось о 409 выздоровевших. Всего с коронавирусом справились 14 о82 украинца.
Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3916 случаев COVID-19) и Киев (3904).
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил о возможном скачке статистики по коронавирусу. Это связано с тем, что в двух областях образовались очереди из анализов на COVID-19. Поэтому образцы передают в другие регионы.
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