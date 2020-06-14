Коронавирус В Украине спад новых случаев COVID-19

2020-06-14 11:30 360

За сутки выздоровели от коронавируса 106 человек. Это в шесть раз меньше тех, кто заразился.

В Украине за минувшие сутки, 13 июня, выявили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось в субботу, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в воскресенье, 14 июня.

Всего с начала пандемии заразились 31 154 украинца. Также за минувшие сутки зафиксировали девять летальных случаев (вчера их было 10). Общее число жертв достигло 889.

При этом за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 106 человек – в шесть раз меньше тех, кто заразился. Вчера сообщалось о 409 выздоровевших. Всего с коронавирусом справились 14 о82 украинца.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3916 случаев COVID-19) и Киев (3904).

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 1393

Волынская область - 1398

Днепропетровская область - 998

Донецкая область - 292

Житомирская область - 1045

Закарпатская область - 1632

Запорожская область - 527

Ивано-Франковская область - 1728

Кировоградская область - 582

Киев - 3904

Киевская область - 1995

Львовская область - 2797

Луганская область - 56

Николаевская область - 321

Одесская область - 1099

Полтавская область - 278

Ровенская область - 2341

Сумская область - 215

Тернопольская область - 1427

Харьковская область - 1521

Херсонская область - 180

Хмельницкая область - 556

Черновицкая область - 3916

Черкасская область - 543

Черниговская область - 410

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил о возможном скачке статистики по коронавирусу. Это связано с тем, что в двух областях образовались очереди из анализов на COVID-19. Поэтому образцы передают в другие регионы.

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