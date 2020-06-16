Греция может отказаться впускать украинцев: что происходит

Греция будет отказывать во въезде туристам из Украины, поскольку до 29 июня в стране действует запрет для граждан третьих стран. При этом разъяснены категории лиц, которые все-таки смогут прилететь в Грецию.
Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Афин.
В сообщении указано, что для граждан всех стран, не являющихся членами Евросоюза, действует временный запрет до 29 июня, но есть некоторые исключения.
В частности в страну пропускают:
- членов семьи граждан ЕС или стран, которые входят в Шенгенскую зону;
- граждан третьих стран с видом на жительство в странах ЕС или Шенгенской зоны;
- специалистов в области здравоохранения, приглашенных правительством;
- владельцев долгосрочных виз;
- членов иностранных правительств (дипломаты и сотрудники международных организаций);
- транзитных пассажиров;
- по семейным или деловым причинам, при условии наличия специального разрешения от греческого консульства.
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