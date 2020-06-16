Коронавирус Греция может отказаться впускать украинцев: что происходит

2020-06-16 21:30 117
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Греция будет отказывать во въезде туристам из Украины, поскольку до 29 июня в стране действует запрет для граждан третьих стран. При этом разъяснены категории лиц, которые все-таки смогут прилететь в Грецию.

Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Афин.

В сообщении указано, что для граждан всех стран, не являющихся членами Евросоюза, действует временный запрет до 29 июня, но есть некоторые исключения.

В частности в страну пропускают:

- членов семьи граждан ЕС или стран, которые входят в Шенгенскую зону;

- граждан третьих стран с видом на жительство в странах ЕС или Шенгенской зоны;

-  специалистов в области здравоохранения, приглашенных правительством;

- владельцев долгосрочных виз;

- членов иностранных правительств (дипломаты и сотрудники международных организаций);

- транзитных пассажиров;

- по семейным или деловым причинам, при условии наличия специального разрешения от греческого консульства.

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