Украина Wizz Air возобновил рейсы из Киева. Открыты Греция, Германия, Дания, Эстония и Венгрия

2020-06-18 15:14 117
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Авиаперевозчик Wizz Air возобновил работу своей базы в международном аэропорту Киев и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

"С 17 июня украинские пассажиры могут запланировать путешествие по следующим направлениям и в такие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания)", - сообщает пресс-служба компании.

В связи с карантином перевозчик ввел новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Еще пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

"В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором. Авиакомпания подготовила видео, содержащее ключевую информацию о новых мерах безопасности", - сообщает компания.

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