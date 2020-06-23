Спорт Туринский Ювентус на выезде разгромил Болонью - статистика матча

2020-06-23 11:43 198
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Открывшийся посл длительного карантина чемпионат Италии снова порадовал любителей большого футбола зрелищным поединком.  Болонья принимала Ювентус в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева потерпели поражение со счетом 2:0.

Юве открыл счет в середине первого тайма благодаря пенальти, который филигранно реализовал Криштиану Роналду. Спустя несколько минут преимущество Ювентуса удвоил Пауло Дибала после передачи Федерико Бернардески, сообщает iSport.

Эти два взятия ворот помогли хозяевам переиграть гостей. Хотя голов больше не зафиксировано, поединок выдался ярким и зрелищным.

Статистика вматча:

Болонья - Ювентус 0:2

Голы: 0:1 – 23, пенальти Роналду, 0:2 – 36 Дибала.

Болонья: Скорупски, Денсвил, Дейкс, Ларангейра, Томиясу, Сориано (Домингес, 75), Медель (Поли, 82), Сансоне (Канджано, 82), Сванберг (Паласио, 57), Орсолини (Джувара, 82), Барроу.

Ювентус: Шченсны, Де Шильо (Данило, 66), де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 71), Куадрадо, Бентанкур, Рабьо (Матюиди, 70), Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.

Предупреждения: Сориано (35), Де Шильо (66), Бентанкур (69), Данило (82).

Удаление: Данило (90).

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