Украина ЗНО-2020: в Минобразования раскрыли, кому не надо готовиться, "в этом году необязательно..."

2020-06-23 19:30 378
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Раскрыты детали о том, кто не будет сдавать Внешнее независимое оценивание (ВНО)

25 июня абитуриенты будут сдавать математику, однако проходить ВНО в этом году необязательно. В официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" говорится, что учеников школ, профтехов и студентов колледжей освободили от Государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме ВНО. Закон вступит в силу завтра.

Таким образом, отменяется обязательная оценка за госэкзамен. В частности, и медалистам разрешили не сдавать госэкзамен.

Те, кто не будет сдавать госэкзамен в форме ВНО, получат в аттестате отметку "освобожден".

Ученики, которые хотят получить оценку в аттестат могут сдать экзамен в форме ВНО. Для этого надо написать заявление на имя директора своего учебного учреждения.

Минобразования сделало заявление для тех, кто захочет сдать ВНО, созданы  безопасные условия с инструкторами и средствами защиты. 

Ученики, которые откажутся сдавать госэкзамен, аттестаты выдадут в ближайшие дни. Прошедшим тестирование выдадут документ после оглашения результатов.

Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии китайского вируса на ВНО не допустят без маски.

 Перед тестированием медработник будет измерять температуру. Если градусник покажет выше 37,2 – его не допустят к тестированию, однако пройти его можно будет на дополнительной сессии.

Если повышенная температура - это физиологическая особенность, то следует взять справку у семейного врача и показать ее медработнику. 

Оценивание пройдет на расстоянии 1,2 м друг от друга. На столе могут находиться запасная маска, дезинфектор для рук, вода, гелиевая черная ручка.

 Напомним, Владимир Зеленский выдал документ, по которому дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО и будут иметь возможность вступить во все заведения, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит в данный момент.

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