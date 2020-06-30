Политика Водохранилища оккупированного Крыма обмелели в два раза

2020-06-30 14:43 279
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Из Ивановского водозабора в аннексированном Крыму начали откачивать воду для снабжения Симферополя, сообщает Крым.Реалии.

"Мы запускаем очередную ветку Ивановского водозабора для обеспечения Симферополя питьевой водой. 25 тысяч кубов воды будет дополнительно получать Симферополь. Вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище и ситуация будет улучшаться", - заявил так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Параллельно продолжается откачка артезианской воды. 

Напомним, что в Крыму за год в два раза обмелели водохранилища. Истощению запасов воды способствовала кратковременность осадков на полуострове в мае. В некоторых районах их выпало на 80 % меньше нормы.

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