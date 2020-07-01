Украина 1 июля в Киеве восстанавливается движение городской электрички

2020-07-01 14:15 123
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Сегодня в Киеве возобновляют работу кольцевой городской электрички. 

"С 1 июля восстанавливается кольцевое движение городской электрички. Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме: в утренние часы "пик" - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница).

В вечернее время "пик" - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница)", -  сообщает  КГГА.

Сообщается, что открытыми будут все станции и остановки.

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