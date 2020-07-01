Украина В Украине трижды повысят минимальную зарплату, озвучен график: «Вырастет на…»

2020-07-01 19:00 144

В ближайший год в Украине трижды повысят минимальную зарплату

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 1 июля. В планах Кабмина в ближайший год трижды повысить минималку. При этом первое повышение запланировано уже на сентябрь 2020 года.

Так, согласно утвержденному графику, 1 сентября минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тысяч гривен (на данный момент минималка составляет 4,723 гривен).

Стоит отметить, что на 2021 год запланировано более существенное повышение. С января зарплату хотят повысить до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысяч. За год она вырастет более, чем на 1700 гривен.

Отметим, что самое серьезное повышение минимальной зарплаты произошло в 2017 году. Тогда ее подняли в два раза – с 1600 до 3200 гривен.

Тем временем, экономические эксперты прогнозируют, что средняя заработная плата в Украине будет падать из-за пандемии. По прогнозам экспертов, в третьем квартале 2020 года она может упасть до 9,5 тысяч гривен (на 900 гривен меньше, чем во втором квартале).

Кстати, ранее власти обещали также повысить зароботную плату украинским медикам. Повышение запланировано на сентябрь. В зависимости от категории медиков зарплата вырастет на 25%, 50% и 70%.

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