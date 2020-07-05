Украина "Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля

2020-07-05 10:24 135
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Жара, которая установилась в последние дни в Украине, будет держаться и в последующие дни. В воскресенье, 5 июля, на большей территории страны воздух прогреется до +35 +38 градусов, прохладнее будет только на западе страны, где ожидаются дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе погоды синоптиков Укргидрометцентра.

Так, в воскресенье жарче всего будет в южном и восточном регионах. Там столбики термометров днем поднимутся до +36 +38 градусов, ночью - +16 +22.

В северных областях Украины и в центре ожидается днем 29 ... + 35 градусов, ночью - + 19 ... + 21. Осадков не ожидается.

Иная синоптическая ситуация сложится в западных областях Украины. Там снова пройдут дожди и грозы, а температура воздуха по сравнению с предыдущим днем поднимется до +27 +31 днем и +13 +18 ночью.

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