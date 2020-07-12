Украина В Украине сократят пенсии: кому не повезет

2020-07-12 14:30 414

Из-за дефицита средств в ПФУ в Украине сократят количество пенсионеров.

Об этом пишет finance.ua.

Пенсионный фонд планирует бороться с дефицитом бюджета прежде всего за счет сокращения количества украинцев, которые имеют право досрочно выйти на пенсию. Он намерен пойти на этот шаг после начала действия пенсионной реформы в начале следующего года.

Также ПФУ планирует оставить многих пенсионеров без выплат за выслугу лет. Для сокращения расходов будут постепенно увеличивать пенсионный возраст для женщин и трудовой стаж для получения права выйти на пенсию.

Так, со следующего года для выхода на пенсию граждане Украины должны будут иметь минимум 28-летний стаж. К 2028 году на пенсионные выплаты смогут рассчитывать лишь люди со стажем от 35 лет.

С 1 июля минимальная пенсия в Украине повысилась на 74 гривны, максимальная — на 740 гривен. В ПФУ пообещали, что с 1 декабря размер выплат увеличится еще больше.

Напомним, ранее мы писали, что по мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, для украинцев введение накопительной пенсионной системы будет иметь негативные последствия. Эксперт рассказал, что каждый официально трудоустроенный житель страны обязан будет вносить 2-7% зарплаты на накопительную систему, но не будет иметь гарантии возврат средств с выходом на пенсию.

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