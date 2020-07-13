Украина Стало известно, кому и почему не пересчитали пенсии

2020-07-13 17:30 891

В Пенсионном фонду Украины разъяснили, что индексация, проведенная в мае, не коснулась пенсий украинцев, вышедших на пенсию в 2018 году.

Как сообщает «Пенсионный курьер», пенсионеры, выплаты которым были назначены в 2018 году, по мнению чиновников, получили более выгодные условия.

В ПФУ разъяснили, что более выгодные условия обусловлены тем, что до 2018 года при выходе на пенсию учитывалась средняя зарплата украинцев за 3 года, но в 2018 году было принято решение об учете средней зарплаты за два года.

Отметим, что уже в 2019 году для расчета пенсий начали снова использовать показатель средней зарплаты за 3 года.

Перерасчет пенсий также проводят из расчета, что она была назначена за три, а не за два года.

То есть, если бы индексация была проведена, для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, то они бы получили выплаты меньше, чем ранее.

«Осуществление перерасчета пенсии с учетом величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%, показателя средней заработной платы за 2014-2016 годы (3764,40 грн), увеличенного на коэффициенты 1,17 и 1,11 (3764,40 грн х 1, 17 х 1,11), не приводит к увеличению размера пенсии», - объясняют эксперты.

Напомним, что Пенсионный фонд планирует бороться с дефицитом бюджета прежде всего за счет сокращения количества украинцев, которые имеют право досрочно выйти на пенсию.

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