В Пенсионном фонду Украины разъяснили, что индексация, проведенная в мае, не коснулась пенсий украинцев, вышедших на пенсию в 2018 году.
Как сообщает «Пенсионный курьер», пенсионеры, выплаты которым были назначены в 2018 году, по мнению чиновников, получили более выгодные условия.
В ПФУ разъяснили, что более выгодные условия обусловлены тем, что до 2018 года при выходе на пенсию учитывалась средняя зарплата украинцев за 3 года, но в 2018 году было принято решение об учете средней зарплаты за два года.
Отметим, что уже в 2019 году для расчета пенсий начали снова использовать показатель средней зарплаты за 3 года.
Перерасчет пенсий также проводят из расчета, что она была назначена за три, а не за два года.
То есть, если бы индексация была проведена, для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, то они бы получили выплаты меньше, чем ранее.
«Осуществление перерасчета пенсии с учетом величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%, показателя средней заработной платы за 2014-2016 годы (3764,40 грн), увеличенного на коэффициенты 1,17 и 1,11 (3764,40 грн х 1, 17 х 1,11), не приводит к увеличению размера пенсии», - объясняют эксперты.
Напомним, что Пенсионный фонд планирует бороться с дефицитом бюджета прежде всего за счет сокращения количества украинцев, которые имеют право досрочно выйти на пенсию.
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