Украина Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."

2020-07-14 19:00 117
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Клиент не может добиться от ПриватБанка возвращения его законных денег

Об этом говорится в негативном отзыве, который появился на тематическом сайте Минфин.

По словам клиентки, ЧП произошло вчера, 13 июля.

Она пыталась через терминал внести средства, но из-за сбоя деньги "исчезли" в системе.

"Вечером внесла 4900 грн и мне выдало, что операция не может быть проведена, для возврата денег обратитесь 3700. Соединение с оператором ждала 20 минут. Позвонила, сказали, что надо было авторизоваться карточкой ПриватБанка, которую я когда то открывала в этом банке. Только после моих возражений, что авторизацию я прошла по номеру телефона мне сказали, что пройдет инкассация и если в терминале будет обнаружен избыток денег на сумму, о которой я говорю, то мне вернут деньги на карту в течении суток или 14 дней", - рассказала она нюансы скандала.

Клиентка в недоумении, почему из-за ошибок государственного ПриватБанка она вынуждена терять свои же деньги.

"Внесла не маленькую сумму. Почему я должна за свои деньги ждать сутки или больше. Я не понимаю, почему терминал не выдаёт чек какая была внесена сумма и что операция не прошла, чтобы пойти в банк и спокойно вернуть свои деньги без всяких ждите сутки или более. И после всего этого мне было предложено застраховаться в этом банке…", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

 

 

"Добрый день! Понимаем, что ожидание всегда утомительно. В то же время, необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его. Стараемся все сделать как можно быстрее и решить ваш вопрос", - отреагировал в комментариях представитель ПриватБанка.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине будут брать деньги за вылет из страны

2020-07-13 19:00 2025

Коммунальщики могут получить доступ к квартирам украинцев: детали громкого законопроекта

2020-07-13 18:30 2334

Стало известно, кому и почему не пересчитали пенсии

2020-07-13 17:30 9792

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2020-07-13 10:12 1080

Еще новости в разделе "Украина"

Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин

2020-07-14 19:30 54

Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."

2020-07-14 19:00 117

Нацбанк предупредил украинцев о новой афере мошенников

2020-07-14 17:30 240

Пьяное ДТП под Киевом: суд арестовал виновника

2020-07-14 16:30 246
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин 2020-07-14 19:30 54
Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..." 2020-07-14 19:00 117
Нацбанк предупредил украинцев о новой афере мошенников 2020-07-14 17:30 240
Пьяное ДТП под Киевом: суд арестовал виновника 2020-07-14 16:30 246

Лента

19:30 Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин
19:00 Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."
фото + видео 18:30 Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто
18:00 Азербайджан заявил о новых ударах по Армении: убиты около 100 солдат
17:30 Нацбанк предупредил украинцев о новой афере мошенников
17:00 В Украине планируют продлить карантин: когда и на сколько
16:30 Пьяное ДТП под Киевом: суд арестовал виновника
15:46 Китай ввел санкции против сенаторов и других политиков США
15:11 Индия передала Украине большой запас препарата, который помогает при Covid-19
14:45 В Одессе ввели комендантский час для ночных клубов, баров и ресторанов