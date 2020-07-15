Украина Украинцев предупредили о подорожании света и газа

2020-07-15 19:00 378

С 1 августа в Украине тарифы на передачу электроэнергии повысят практически на 55%, а не в два раза, как предполагалась ранее.

Об этом пишет Корреспондент

Вдобавок к этому также поднимутся тарифы за транспортировку газа, платежки с новыми цифрами придут уже в июле.

Тарифы за газ

В Украине с 1 июля пересмотрены цены на транспортировку газа. Таким образом, газ для населения с июня подешевел на 6% - до 2,14 гривны за кубометр (без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку).

Однако в указанной цене не учитывается размер абонплаты, которая с этого месяца поднимется на 24%. При этом ее размер у всех разный. С одной стороны, он зависит от поставщика, а с другой - от того, сколько за «газовый год» (с октября по октябрь) голубого топлива было потрачено.

Отмечается, что цена на газ состоит из двух частей – газ сам по себе и его транспортировка. С первым пунктом с июля все остается без изменений, а цена транспортировки в следующем месяце заметно вырастет.

Более того, доставка газа обходится значительно дороже в населенных пунктах с низкой плотностью населения. В то время как в больших городах с этим намного проще.

При этом в Киеве самый «бюджетный» тариф по Украине – 34 копейки за один кубометр (в Киевской области - 1,09 гривны). Для сравнения, клиентам Спектргаз во Львовской области, нужно оплатить 3,28 гривны за каждый кубометр газа.

Изменение тарифов коснутся потребителей, в чьих домах нет газового счетчика. Таким образом, с 1 июля около полумиллиона граждан получат платежки с увеличенными суммами - в результате повышения норм потребления газа.

Тарифы за электричество

Украинцев с 1 августа ждет повышение тарифов на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления НЭК Укрэнерго. Данное решение 11 июля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на своем заседании.

В частности, тарифы на услуги составят:

по передаче электрической энергии - 240,23 грн/МВт·ч (с 1 января до 1 августа 2020 года - 155,40 грн/МВт·ч, без учета НДС);

по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению - 24,75 грн/МВт·ч (с 1 января до 1 августа 2020 года - 10,23 грн/ МВт·ч, без учета НДС).

Отмечается, что проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза - до 327,97 грн/МВт·ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт·ч.

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