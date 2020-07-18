Украина В Минобороны объяснили, с какого возраста будут забирать в армию

2020-07-18 15:00 279

Студентам, которые окончили обучение на бакалавра и планируют поступать дальше на магистра, предоставят отсрочку от призыва в армию до 1 октября 2020 года. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует пресс-служба ведомства.

По словам главы Минобороны, Генеральный штаб направил соответствующие поручение о порядке призыва на срочную службу военным комиссариатам, руководителям обладминистраций и райгосадминистраций, руководству областных и районных госадминистраций.

"Все желающие продолжить обучение на магистерских программах, предоставляют в военкоматы соответствующие документы из учебных заведений, что и станет основанием для отсрочки призыва к осени 2020 года. В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций Министерство обороны Украины предлагает обращаться на "горячую линию", - пояснил Таран.

Кроме того он отметил, что каждый случай нарушения прав соискателей образования тщательно рассмотрят, а виновников обещают привлечь к ответственности.

Также в Минобороны подчеркнули, что юношей 18-19 лет могут призвать на военную службу только по собственному желанию после предоставления ими соответствующего заявления.

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