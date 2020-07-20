Курьезы Иконы и фрески в соборе Святой Софии будут закрывать занавесками во время мессы

2020-07-20 09:38 153
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что иконы и фрески в соборе Святой Софии в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы (24 июля) будут закрыты занавесками, сообщает турецкий канал NTV.

"В мечеть (на первый намаз) будет допущено ограниченное количество людей. В нем (в намазе) также примет участие наш президент. На первом этаже будет совершен пятничный намаз. Система освещения работать не будет, (фрески и иконы) будут закрыты занавесками", — сказал представитель Тайипа Эрдогана в эфире телеканала.

Напомним, ранее глава католической церкви, Папа Римский Франциск выразил слова печали в связи с решением турецких властей превратить стамбульский Собор Святой Софии в мечеть.

Собор Святой Софии был построен 1500 лет назад как православный христианский храм. Он был превращен в мечеть после того, как османы завоевали Константинополь, сейчас носящий название Стамбула, в 1453 году. В 1934 году светское турецкое правительство решило сделать его музеем.

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