Мир В Польше арестован экс-глава Укравтодора, которого подозревают в отмывании денег

2020-07-20 10:14 132
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В Польше местное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака по подозрению в коррупции.  

"Гданьское Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего члена Сейма Республики Польша, бывшего министра транспорта, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Н. (Новака), а также Дариуша З., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Подробнее вскоре!" - сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Зарин.

При этом польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег".

Напомним, в 2019 году в связи с завершением трехлетней каденции на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал заявление об отставке. Экс-министр транспорта Польши Славомир Новак возглавлял Укравтодор с октября 2016 года. незадолго до отставки в Украине Новака подозревали в декларировании недостоверных сведений.

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