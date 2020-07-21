Украина Захват автобуса в Луцке: террорист не выпускает людей даже в туалет и не дает воды

2020-07-21 18:00 318
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Захвативший автобус в Луцке мужчина запрещает людям выходить из транспортного средства даже по нужде. Соответствующее заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко заявил, что из-за психологического состояния мужчины в опасности находятся и другие люди.

Также замглавы МВД подчеркнул, что злоумышленник отказывается взять воду и продукты питания для людей.

"Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет", - отметил Геращенко и добавил, что в автобусе точно находятся женщины и их состояние "сложное".

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, заявил, что правоохранители ведут переговоры с мужчиной.

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры продолжаются. По его словам, люди находятся в нормальном состоянии. Надеемся, сможем решить ситуацию в ближайшее время", - заявил Аваков.

При этом он опроверг информацию о том, что Максим Кривош лечился в психбольнице.

Министр также подчеркнул, что соответствующие службы общались с женой, родственниками и друзьями мужчины.

"Мы стараемся, чтобы вопрос решили мирно, - пояснил Аваков. - Здесь работают специалисты. Мы здесь для того, чтобы принимать оценочные политические решения".

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