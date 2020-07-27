Украина Повышение пенсий не коснулось части украинцев

2020-07-27 17:30 129

Советник министра соцполитики Николай Шамбир рассказал, почему с 1 июля работающие пенсионеры не получили повышение пенсии.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Шамбир, индексация проводится всем на общих основаниях, независимо от того, работает ли человек. «Единственное, что работающие пенсионеры не получают повышение в связи с ростом прожиточного минимума, поскольку они работают и размер прожиточного минимума на них не влияет. Но после того, как они уволятся, они это получат».

При этом он подчеркнул, что работающие пенсионеры получают повышение пенсии каждые два года с учетом их работы за эти два года. Шамбир отметил, что данные механизмы работают.

Ранее «Хвиля» писала, что министр социальной политики Украины Марина Лазебная завила, что пенсионная система, существующая на данный момент в Украине, требует системного реформирования, поскольку несправедлива к большинству пенсионеров.

По ее словам, она должна быть дополнена некоторыми положительными компонентами накопительной, поскольку не может обеспечить достойный уровень жизни пенсионерам без изменений.

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