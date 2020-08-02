Украина Выйти на пенсию в 60 смогут не все украинцы

2020-08-02 10:30 351

Согласно второму этапу пенсионной реформы украинцы, не имеющие минимум 28 лет стажа, выйти на пенсию в 2021 году не смогут, поскольку необходимое количество стажа будет расти ежегодно.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Сообщается, что уже в 2021 году пенсионный возраст для женщин будет повышен с 59,5 до 60 лет, а минимальное количество стажа вырастет до 29 лет. Также в 2022 году для выходя на пенсию необходимо будет иметь минимум 29 лет стажа.

Если же количество стажа будет более 30 лет для женщин и более 35 лет для мужчин, они могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 1% за каждый год «лишнего» стажа.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на то, что пенсии к настоящему моменту были незначительно увеличены, в ближайшее время они могут снова вырасти.

Также сообщалось, что в Минсоцполитики разрабатывают механизм, который позволит начислять украинцам выплаты от государства без необходимости посещения Пенсионного фонда.

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