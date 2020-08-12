Мир Турция ввела новые ограничения на провоз ручной клади в самолетах

2020-08-12 12:41 210

Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на провоз ручной клади на рейсах в страну.

"Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота.

Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками", - говорится в документе.

Объяснили ограничения необходимостью "поддерживать социальное расстояние между пассажирами во время посадки и высадки, а также чтобы бортпроводникам не приходилось касаться багажа".

Напомним, SkyUp запускает регулярные рейсы Киев-Стамбул-Киев. Первые вылеты состоятся 25 сентября и будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам.

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